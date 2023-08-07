Utair осенью запустит рейсы из Сургута в Дубай

Авиакомпания Utair осенью планирует запустить прямые рейсы из Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ) в Дубай (ОАЭ). Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

С начала года компания расширила программу полетов из городов Югры на российские и зарубежные курорты — в Минеральные Воды, Сочи, Анталью, Баку. Всего Utair за полгода запустил 17 новых направлений, в том числе в города Уральского федерального округа.

«По итогам первого полугодия мы на четверть увеличили маршрутную сеть ХМАО. По запросам пассажиров авиакомпания совместно с правительством Югры формирует новые авиаузлы внутри округа. Осенью планируем начать полеты из Сургута в Дубай и увеличить частоту полетов по востребованным у жителей направлениям»,— отметил президент «Utair-Пассажирские авиалинии» Олег Семенов.

Напомним, общий пассажиропоток группы Utair в перовом полугодии вырос на 10% и составил 3 млн человек. Более половины пассажиропотока приходится на внутрироссийские рейсы. Производственный налет вырос на 12% к 2022 году и составил свыше 132 тыс. часов, в том числе на вертолетах — 56 тыс. часов. Чистая прибыль UTair в первом полугодии сократилась на 45% — до 1,9 млрд руб.

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