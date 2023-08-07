За убийство в школе житель Рыбинска получил 23 года колонии

Обвиняемый в убийстве в школе Рыбинска приговорен к 23 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор огласил Ярославский областной суд 7 августа. Об этом сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что преступление было совершено 2 ноября 2022 года. Мужчина пришел в школу №43, где работала его бывшая сожительница. В учреждении он нанес ей ножевые ранения, от которых та скончалась. Также он ранил еще одну сотрудницу школы. Кроме того, тремя днями ранее подсудимый ударил ножом в грудь своего соседа. Потерпевший скончался, а убийца забрал его банковскую карту и несколько дней расплачивался ей.

38-летний Владимир Каюров признан виновным в совершении убийства двух лиц, покушении на убийство, угрозе убийством, краже, совершенной с банковского счета. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Антон Голицын