В Кольцово самолет «Уральских авиалиний» не смог взлететь с первого раза

В аэропорту Кольцово самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», который должен был вылететь из Екатеринбурга в Москву, не смог подняться в воздух с первого раза. Инцидент произошел утром 7 августа.

Портал Е1.ru со ссылкой на пассажиров рейса сообщает, что самолет уже разгоняться перед взлетом, но потом резко затормозил на середине полосы. Впоследствии пассажиры более часа находились в самолете.

В пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры сообщили, что возврат воздушного судна произошел «по технической причине». Пострадавших нет, а жалоб от пассажиров не поступало.

При этом Свердловской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия.

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