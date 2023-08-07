На треть сократилось число белгородских семей, хотевших вернуться в пострадавшее при обстрелах жилье

Министр строительства Белгородской области Оксана Козлитина сообщила в ходе совещания в облправительстве, что количество семей, хотевших вернуться в пострадавшее при обстрелах ВСУ жилье, сократилось почти на треть: с 51 до 35. За две недели власти уговорили 16 семей принять меру поддержки в виде предоставления нового жилья или средств на покупку квартиры или дома большей площади, чем пострадавшее.

По данным госпожи Козлитиной на 7 августа, пострадавшими от атак со стороны Украины признаны 1 755 домовладений, как и неделей ранее. 1 498 (неделю назад их было 1 497) собственникам вручены уведомления о возможности получить компенсацию. Заявление на получение поддержки написали 1 465 человек (1 460), 1 136 (1 123) — на конкретную жилплощадь. 191 (191) пострадавшему собственнику вручены ключи от дома или квартиры. Через неделю в новое жилье смогут переехать еще 15 семей, до конца месяца, по плану, — 35.

Также продолжается поиск 257 собственников разрушенного или утраченного жилья, которые живут за пределами региона или не вступили в наследство и поэтому не имеют права собственности на него. Двумя неделями ранее таких белгородцев было 265.

По словам госпожи Козлитиной, предварительный срок окончания поисков этих собственников — 1 сентября. После этого может быть принято решение о направлении выделенных на поддержку этих людей средств на восстановление и строительство жилья в Шебекине, Новой Таволжанке, Грайворонском горокруге, как заявил ранее губернатор Вячеслав Гладков.

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте