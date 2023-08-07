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13 гусей похитили из хозяйства в Удмуртии

В Можгинском районе Удмуртии в полицию обратился 38-летний местный житель, который рассказал о хищении у него домашней птицы. В частности, жертвами преступления стали 13 гусей, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Мужчина, обратившийся в полицию, владеет домашним хозяйством и содержит скот. По прибытии на участок, он обнаружил пропажу птицы и корма для них.

По подозрению в краже задержали двух жителей района в возрасте 53 и 64 лет. По версии следствия, мужчины приехали на автомобиле с прицепом, открыли ворота участка и в мешках вывезли гусей. Они также похитили пять мешков пшеницы для корма птицы.

Похищенную птицу мужчины увезли за 10 км от адреса потерпевшего. По факту кражи возбудили уголовное дело (ч. 2 ст.158 УК РФ). Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы.

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