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СПб ГКУ «ЦКБ» обязали выплатить Водоканалу задолженность в размере 177 млн рублей

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области обязал СПб ГКУ «Центр комплексного благоустройства» (СПб ГКУ «ЦКБ») выплатить городскому Водоканалу 177, 7 млн рублей.

Речь идет о задолженности СПб ГКУ «ЦКБ» перед Водоканалом за услуги по приему сточных вод и загрязняющих веществ, в том числе оказывающих негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения в период с 3 июня по 31 декабря 2020 года.

Как следует из судебного решения, между истцом (ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга») и ответчиком (СПб ГКУ «ЦКБ») был заключен договор, по которому Водоканал был обязан принимать сточные воды ответчика в централизованную систему водоотведения и обеспечивать их транспортировку, очистку и сброс в водный объект. В свою очередь СПб ГКУ «ЦКБ» обязывался соблюдать режим водоотведения, требования к составу и свойствам отводимых сточных вод, лимиты на сбросы загрязняющих и веществ и др., а также оплачивать Водоканалу услуги водоотведения в сроки, порядке и размере, которые определены в договоре.

Так, истец выставил ответчику расчетные документы по договору на общую сумму 326,7 млн рублей за период с 1 января по 31 декабря 2020 года. Из них было оплачено 149 млн рублей (лимит бюджетных обязательств), однако оплату за услуги по приему сточных вод, в том числе оказывающих негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения размере 177,7 млн руб. ответчик не произвел. Истец обратился в суд.

Рассмотрев дело, суд принял решение взыскать с СПб ГКУ «ЦКБ») в пользу ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 177, 7 млн рублей задолженности и 200 000 рублей расходов по оплате государственной пошлины.

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