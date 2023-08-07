Глава Краснодара поручил обновить реестр стройплощадок после ЧП с ребенком

После ЧП на Восточно-Кругликовской, где ребенок сорвался с третьего этажа недостроя, в Краснодаре актуализируют реестр всех стройплощадок. Об этом сообщил мэр Евгений Наумов в Telegram.

Все стройплощадки, со слов главы города, должны быть огорожены и обеспечены охраной.

«Чтобы доступ на них для всех посторонних, особенно детей, был закрыт. А в школах и детских садах регулярно проводить профилактические беседы, чтобы дети понимали, чем заканчиваются подобные шалости»,— говорится в сообщении.

По информации правоохранительных органов, ребенок вместе с друзьями играл на заброшенной стройке, у него закружилась голова и он сорвался вниз. С многочисленными травмами мальчика доставили в больницу. Прокуратура Кубани начала проверку по данному факту.

Георгий Ефименко

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