Уссурийского полиграфа назвали основной причиной повреждения лесов в Удмуртии

В Удмуртии основной причиной гибели пихты назвали заселение деревьев уссурийским полиграфом. Единственным способом борьбы с короедом считается рубка поврежденных деревьев с утилизацией в пределах установленных карантинных зон. Об этом рассказали представители минприроды региона на заседании комиссии республиканского парламента по агропромышленному комплексу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии

Так, в период с 2019 по 2023 года на площади порядка 31,46 тыс. га убрали 195,9 тыс. куб. м поврежденной древесины. Увеличивается площадь лесных насаждений, охваченных лесопатологическими обследованиями, а количество подверженных вырубке участков уменьшается.

Однако правила санитарной безопасности в лесах не позволяют выделить очаги вредителя и назначить мероприятия по их ликвидации во всех лесных участках. Для этого необходимо изменить действующее законодательство.

Всего в Удмуртии установили фитосанитарные зоны по восьми видам карантинных объектов. В их числе западный цветочный трипс, золотистая картофельная нематода, карантинные сорные растения рода Повилика, а также вредители сибирский шелкопряд, уссурийский полиграф и усачи рода Монохамус. Всего 69 зон на общей площади 4,5 млн га.

В 2023 году пройдут обследования по выявлению 79 видов карантинных объектов на площади 166 тыс. га. Мониторинг проводится визуальным методом с отбором проб, а также с применением феромонных и цветных ловушек. На сегодняшний день направлено в лабораторию 428 образцов. Обследования завершились на площади 1,5 тыс. га, в основном это тепличные комплексы, складские помещения и зернохранилища. Новых очагов карантинных объектов не выявлено.