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Коммерсантъ FM
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Жизнь из вечной мерзлоты

Черви оттаяли и оказались совершенно новыми видами

Ученые оживили червей, которые впали в анабиоз в вечной мерзлоте 46 тыс. лет назад. Тогда по Земле еще бродили шерстистые мамонты, саблезубые тигры и гигантские лоси.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Теймураз Курчалия, почетный профессор Института молекулярно-клеточной биологии и генетики, называет их состояние «между жизнью и смертью», когда скорость метаболизма снижается до неопределяемого показателя, и объясняет, что организмы в криптобиотическом состоянии могут переносить полное отсутствие воды и кислорода и экстремальные температуры, как низкие, так и высокие, а еще — крепкий солевой раствор. «Оказывается, можно остановить жизнь, а затем начать ее сначала. Важное открытие!» — радуется Курчалия.

Пять лет назад ученые Института физико-химических и биологических проблем почвоведения в России обнаружили в вечной мерзлоте Сибири два вида круглых червей. Исследовательница Анастасия Шатилович оживила двух червей, просто добавив им воды, а еще примерно сотню экземпляров буквально в кармане отвезла в Германию.

Уже там радиоуглеродным методом был определен возраст червей: они замерзли в период между 45 839 и 47 769 годами назад.

Черви ожили, и надо было определить, какого они вида. Генетический анализ показал, что прежде эти виды ученым не попадались. Выяснилось также, что у обоих видов есть молекулярный инструментарий, чтобы находиться в анабиозе долгие годы и века: черви умеют вырабатывать сахар-трегалозу, который и бережет их все время «между жизнью и смертью».

Ученые считают, что способности червей выдерживать такую долгую заморозку могут стать основой для методов длительного сохранения живых существ или биологических материалов.

Ольга Грибова

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