Пятый класс пожарной опасности объявили на Кубани 7-8 августа

7 и 8 августа на Кубани ожидается чрезвычайная пожароопасность 5-го класса. Местами в крае, включая Краснодар и Черноморское побережье, сохранится высокая пожароопасность 4-го класса, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В лесах запрещено пользоваться открытыми источниками огня вблизи сухой травы и поваленных деревьев. Костер необходимо разводить на открытых площадках. Заметив начинающийся пожар в лесу, необходимо незамедлительно сообщить по телефону 101.

«Избегайте воздействия повышенной температуры. Носите светлую воздухопроницаемую одежду с головным убором. Не употребляйте алкогольные напитки»,— говорится в сообщении.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Краснодарском крае и еще девяти регионах страны до вторника включительно ожидается жара до 40–43 градусов.

Тат Гаспарян

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