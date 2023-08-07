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Из-за сильной жары приостановили работу аттракционов в парках Краснодара

7 и 8 августа в целях обеспечения безопасности во всех парках Краснодара из-за сильной жары приостановят работу аттракционов. Об этом сообщает официальный информационный канал парков в Telegram.

Фото: Краснодарские парки / telegram

Фото: Краснодарские парки / telegram

Работу аттракционов приостановят в соответствии с техническими требованиями по эксплуатации с 14:00 до 17:00 часов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Краснодарском крае и еще девяти регионах страны до вторника включительно ожидается жара до 40–43 градусов.

Тат Гаспарян

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