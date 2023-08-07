Ростовская фирма отреставрирует дом Антонова в Воронежской области за 22,5 млн рублей

Управление по охране объектов культурного наследия (ОКН) Воронежской области выдало разрешение на работы по сохранению дома Антонова в Павловске, в котором сейчас располагается межпоселенческая центральная библиотека. Их выполнит ростовское ООО «СМП-161», сообщила пресс-служба ведомства.

Работы необходимо провести до октября 2023 года. Они включают в себя реставрацию фасадов, ремонт крыши, цоколя, лестниц, полов, стен, дверей, инженерных систем; устройство систем вентиляции и кондиционирования, водостока, монтаж эвакуационной лестницы и прочее.

Библиотека как заказчик выбрала подрядчика в ходе открытого аукциона. Победитель не снижал начальную цену контракта ни на процент — он выполнит работы за 22,5 млн руб.

По данным Rusprofile.ru, ООО «СМП-61» было зарегистрировано в Ростове-на-Дону в 2016 году. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Генеральный директор и бенефициар — Евгений Кравцов. Выручка в 2022 году выросла на 16% и составила 183 млн руб. (в 2021-м — 158 млн руб.), чистая прибыль — упала на 82% и составила 306 тыс. руб. (в 2021-м — 1,7 млн руб.).

Дом Антонова был построен в конце XIX века как двухэтажный жилой дом с магазином на первом этаже. Земельный участок принадлежал купцу Павлу Антонову. Согласно историческим справкам, в пяти комнатах дома жил владелец, еще две занимала прислуга, а в остальных располагался магазин со складами. Известно, что в 1914 году господин Антонов был казначеем Общества помощи пострадавшим солдатам. В годы Великой Отечественной войны здание не пострадало. С 1946 года в нем располагается межпоселенческая библиотека, которая сегодня носит имя А.С. Пушкина.

О том, кто и зачем покупает исторические дома в Воронеже, читайте в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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