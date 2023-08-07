В очереди на Керченскую переправу стоят 103 машины

На утро 7 августа по направлению к Керченской переправе на накопительных парковках находится 103 грузовых автомобиля. Все они стоят в очереди в поселке Ильич, сообщает оперштаб региона.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
Уточняется, что на месте работают два волонтера. За сутки в порт Керчь из порта Кавказ направили 289 машин (29 автобусов и 260 грузовиков). Через пролив переправили более 1,2 тыс. пассажиров.
С 17 июля всего через паромную переправу в порт Керчь перевезли более 46,7 тыс. пассажиров, 11,1 тыс. автомобилей и 1,2 тыс. автобусов.
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