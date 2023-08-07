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В Ярославле откроется дилерский центр «Москвич»

Дилером автозавода «Москвич» в Ярославле стала компания «СИМ-Ярославль». Об этом сообщает официальный сайт завода. Производитель объявил новых дилеров в 16 городах России, отобранных по итогам сбора заявок, который проходил с 23 июня по 14 июля 2023 года.

"Москвич"

"Москвич"

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

"Москвич"

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«16 дилерских центров в новых городах в ближайшее время начнут обучение персонала и подготовку своих площадок к открытию. Контактная информация скоро появится на сайте "Москвич"»,— сообщили на сайте автозавода.

ГК «СИМ» имеет пять торгово-технических центров в Ярославле и один в Рыбинске.

Антон Голицын

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