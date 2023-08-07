В Сочи из-за сильной жары усилили контроль за состоянием пожарной безопасности

В понедельник, 7 августа, в Сочи по поручению мэра Алексея Копайгородского усилили контроль за состоянием пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

«Разводить костры, сжигать сухую траву и бытовой мусор строго запрещено. Нарушителям грозит штраф»,— говорится в сообщении.

Сегодня до конца суток в Сочи, как предупреждают метеорологи, температура воздуха местами достигнет +36...+37 градусов.

Жителям и гостям города по возможности рекомендуется ограничить пребывание на солнце, а также воздержаться от употребления алкоголя и купания в водоемах в нетрезвом виде.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Краснодарском крае и еще девяти регионах страны до вторника включительно ожидается жара до 40–43 градусов.

Тат Гаспарян

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram