В Сочи из-за сильной жары усилили контроль за состоянием пожарной безопасности

В понедельник, 7 августа, в Сочи по поручению мэра Алексея Копайгородского усилили контроль за состоянием пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Фото: пресс-служба администрации Сочи
«Разводить костры, сжигать сухую траву и бытовой мусор строго запрещено. Нарушителям грозит штраф»,— говорится в сообщении.
Сегодня до конца суток в Сочи, как предупреждают метеорологи, температура воздуха местами достигнет +36...+37 градусов.
Жителям и гостям города по возможности рекомендуется ограничить пребывание на солнце, а также воздержаться от употребления алкоголя и купания в водоемах в нетрезвом виде.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Краснодарском крае и еще девяти регионах страны до вторника включительно ожидается жара до 40–43 градусов.
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