У жителя станицы Павловской изъяли земельный участок за долги

Судебные приставы арестовали земельный участок неплательщика алиментов из станицы Павловской, сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ФССП РФ Фото: пресс-служба ФССП РФ

«Житель станицы Павловской оставил без должного внимания решение суда, обязывающее его платить алименты…. В ходе проведения исполнительных действий судебным приставом реализован комплекс мер принудительного исполнения»,— говорится в сообщении ведомства.

Арестованный участок был выставлен на торги и реализован за 200 тыс. руб. Вырученные средства перечислены на счет взыскательницы — бывшей супруги должника и матери его ребенка.

Наталья Решетняк

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