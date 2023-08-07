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Сотруднику исправительного учреждения в Удмуртии вынесли предостережение о недопустимости разглашения гостайны

В Удмуртии сотруднику одного из исправительных учреждений УФСИН по республике вынесли предостережении о недопустимости разглашения государственной тайны (ч. 1 ст. 283 УК РФ). Как сообщает пресс-служба УФСБ России по региону, причиной стали документы, которые он вынес за пределы режимной территории и хранил дома.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Таким образом, служебные документы, содержащие государственную тайну, находились в условиях, где с ними могли ознакомиться другие лица. Это создавало условия для совершения преступления.

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