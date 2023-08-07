Главный синоптик Петербурга рассказал о самом жарком дне этого года

Понедельник, 7 августа, станет, пожалуй, самым жарким днем этого лета. Об этом заявил руководитель городского Гидрометцентра, главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ

«Теперь про жаркий день 7 августа. Огромный и сухой теплый сектор циклона в течение всего дня будет определять нашу погоду. В связи с этим в Санкт-Петербурге ждем +32…+34 гр.,— написал специалист в своем Telegram-канале. — Скорее всего это будет самый теплый день за лето, маловероятно, что еще такое тепло вынесет к нам с юга».

Господин Колесов также отметил, что в прошлом августе, который стал самым жарким за всю историю инструментальных наблюдений, максимум месяца был всего +31,1 градуса. При этом в течении сразу шести дней столбик термометра преодолевал 30-градусную отметку.

Второе историческое значение в Петербурге было отмечено 23 июля 2021 года, когда воздух в городе прогрелся до +35,9 градуса, рассказал синоптик.

Тем временем региональное управление МЧС предупредило жителей и гостей Петербурга об усилении ветра в понедельник до 17 м/с.

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