Гурманские будни

Итальянское откровение Большой Дмитровки

Московская практика выживания итальянских ресторанов гласит, что рецепт их популярности таков: хороший интерьер, качественные продукты и — в качестве легенды — семейные рецепты, переданные шефу-итальянцу по женской линии.

Примерно таким получился Il Matto от Mollusca group, открывшийся на Большой Дмитровке. Она, привыкшая к местам проходным, вроде бы не заслуживает люкса, но, возможно, это место задаст новое направление?

Этажей в ресторане два, но дизайнер интерьеров Саша Винер превратила их в полноценных три: кафе-пиццерия на первом этаже с открытой кухней и дровяной печью для пиццы, далее несколько ступенек ведут в зал формата fine dining с белыми скатертями, плюс третий этаж с еще одним залом и лобби-баром.

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Интерьер эклектичный и с множеством дорогих материалов, где редкий мрамор сменяет ультрамодная плитка, а на Италию намекают высокие арочные окна и тяжелые занавеси алого цвета. На стенах — масштабные работы современного российского художника Tony и дизайнерские лампы.

Меню — от шеф-повара Джанмарии Сапии, который уже почти десяток лет живет в Москве, а в Италии у его семьи есть ресторан, которому больше полувека. Сапия работал над меню не один, а вместе с другом Джузеппе Риккебуоно, шеф-поваром ресторана Il Vescovado в Италии, который уже более 20 лет удерживает звезду Michelin. В общем меню представляет гастрономическую картину западного побережья Италии, от Неаполя до Лигурии, и будет еще дорабатываться и пополняться новыми блюдами, а пока мы встретили здесь итальянскую классику с теми самыми семейными секретами, приправленными местами авторской и элегантной подачей.

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Традиционное капрезе (моцарелла и сладкие узбекские томаты) подается здесь в уменьшенной версии, сыр и томаты нарезаны тонко. Подача классического вителло тоннато напоминает цветочную поляну: кусочки телятины, густо залитые соусом на основе тунца, венчают цветы и капли зеленого масла с ароматом садовых трав. Овощной суп минестроне по-лигурийски подается с ложкой песто.

Тунец по-калабрийски в венке из тапенада (каперсы, таджасские оливки, вяленые томаты) приправлен острым маслом пепперончино. Мясные шарики из говядины по рецепту мамы шефа настолько нежны, что буквально тают во рту. Получаются они такими за счет добавления в фарш фокаччи, настоянной на молоке.

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В разделе горячих блюд отметим огромную отбивную котолетту алла миланезе, которая тут готовится из рибая на кости, мелкие, как семечки, пьемонтские равиоли с рагу из утки в соусе демиглас, и фирменную лазанью, где от традиционной только начинка, а остальное — фантазия шефа.

Пицца тоже есть — традиционная неаполитанская с пышными, чуть обгоревшими краями.

Дошедшим до финала меню — приз: сицилийский десерт канноли в идеальном исполнении (крем на основе маскарпоне пропускают через сито 5 раз), и тирамису, который готовят без рома или бренди, чтобы дети могли тоже его попробовать.

В винной карте более 150 наименований вин, в основном итальянских.

Большая Дмитровка улица, дом 9/1 Ежедневно, с 12:00 до 00:00

За гадами — в «Холодок»

Меню «Холодка» — нового raw bar (гастробистро с сырыми морепродуктами) — пестрит названиями гадов, поставка которых налажена ресторатором Андреем Телешем (Bagebi) прямиком из российских северных и восточных морей. Вот мурманский гребешок и ежи, вот дальневосточный краб, вот черная и красная икра, и много чего еще. В меню «Холодка» блюда, в которых сырые закуски преобладают над горячим разделом. Молодой шеф-повар Егор Попов очень хорошо чувствует и разделяет вкусы, не использует сложные кулинарные техники, а отдает предпочтение естественным способам приготовления и натуральным ингредиентам, сохраняющим натуральный вкус продукта.

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Свежие гребешки подаются прямо в раковине, в трех видах: с кусочками клубники и базиликом, с мексиканским соусом «пико-де-гайо» на основе томатов, с кинзой или с солью и оливковым маслом.

Севиче из муксуна приготовлено по латиноамериканскому рецепту, где в соусе — баланс кислого и острого, сашими из приладожской форели, нарезанной ровными тонкими, почти прозрачными кусочками с красным ялтинским луком и азиатским соусом понзу, бутерброд с красной икрой подают как конструктор — со сливочным маслом повышенной жирности и икрой кеты, мягкий сливочный риет из хвостовой части — с копченой сметаной и цитрусовым кремом на шаньге (выпечке северных народов).

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Меню горячего небольшое, но достойное: уха подается без картофеля и моркови с миксом морепродуктов и трав на основе бульона из муксуна с добавлением копченой сметаны, так что кажется, что ешь ее не в ресторане, а в походе у костра. Фаланга краба подается с соусом беарнез и обожженной белокочанной капустой, а гребешки — в соусе, густо приправленным черным перцем.

В винной карте большой выбор шампанского по бокалам и гастрономичных кислых вин, которые призваны оттенять яркий вкус свежевыловленных морепродуктов.

Пречистенка улица, дом 24, строение 1 Ежедневно, с 11:00 до 23:00

Ольга Карпова