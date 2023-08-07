В Ижевске проводят проверку информации о загрязнении пруда нефтепродуктами

В столице Удмуртии проводится проверка по факту загрязнения вод городского пруда (ст. 250 УК РФ). Причиной стала распространенная в СМИ информация о том, что в районе Воложки сливается жидкость черного цвета с запахом нефтепродуктов, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

В рамках проверки проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, в июне 2022 года в верховье городского пруда произошел разлив нефтепродуктов на площади порядка 50 кв. м. Водолазы исследовали дно устья реки Иж, где был найдет источник загрязнения нефтепродуктами Ижевского пруда. Им оказалась бутылка с маслянистой жидкостью темного цвета, а к емкости был привязан кирпич.