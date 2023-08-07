Мизулина уличила треш-стримеров из Краснодара в дискредитации ВС РФ

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина обратилась в полицию с требованием проверить краснодарских блогеров по статье о «публичных действиях, направленных на дискредитацию использования ВС РФ» (ст. 20.3.3 КоАП РФ). Об этом госпожа Мизулина написала в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: https://t.me / ekaterina_mizulina Фото: https://t.me / ekaterina_mizulina

«Треш-стримеры из Краснодара на своих эфирах занимаются дискредитацией армии, рассуждают об СВО и мобилизации в грубой форме, собирая при этом донаты»,— говорится в заявлении.

Уточняется, что записи видеотрансляций уже направлены в полицию.

Треш-стрим — вид прямого эфира, ведущий которого совершает провокационные действия, чаще всего с целью получения денежного вознаграждения от зрителей.

Наталья Решетняк

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