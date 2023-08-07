Под Екатеринбургом каршеринговый автомобиль влетел в дерево, пострадали четыре подростка

В Первоуральске (44 км от Екатеринбурга) каршеринговый автомобиль вылетел с дороги и врезался в дерево, в результате чего пострадали пять человек, в том числе четверо подростков. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. ДТП произошло вечером 6 августа на ул. Калинина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба УГИБДД по Свердловской области Фото: Пресс-служба УГИБДД по Свердловской области

По предварительным данным, за рулем каршерингового Volkswagen Polo находилась 19-летняя девушка. Из-за того, что она выбрала небезопасную скорость движения, автомобиль вылетел с дороги. В машине также находились подростки 16-17 лет. Их с различными травмами доставили в городскую больницу Первоуральска.

В ГИБДД отметили, что водитель имеет стаж вождения менее шести месяцев, при этом уже дважды привлекалась к административной ответственности за нарушения ПДД. В момент аварии все пассажиры и водитель были пристегнуты.

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