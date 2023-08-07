Три города Кубани стали лидерами по объему ввода жилья в России

Краснодар, Новороссийск и Сочи вошли в топ-3 российских городов по объему ввода жилья (в пересчете на одного жителя России в 2022 году). Рейтинг подготовлен РИА Новости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Согласно исследованию, в Краснодаре по итогам прошлого года на одного жителя введено 2,47 кв. м жилья, на втором месте Новороссийск – 1,97 кв. м, замыкает тройку лидеров Сочи – 1,77 кв.м.

В рейтинге также присутствуют Анапа и Геленджик, где в 2022 году на одного жителя ввели 2,6 и 1,6 кв.м соответственно.

Авторы исследования отмечают, что строительный бум в Краснодаре наблюдается уже несколько лет, что позволяет ему удерживать лидирующую позицию. За отчетный период в Краснодаре было построено 3,01 млн кв. м жилья (третье место по объемам строительства после Москвы и Санкт-Петербурга). В Новороссийске в минувшем году введено более 674 тыс. кв.м жилой площади, что стало очередным рекордом за последние годы. В Сочи продолжает действовать мораторий на новое строительство, новые проекты появятся только в 2024 году, а достигнутый результат объясняется рекордным объемом зарегистрированного индивидуального жилищного строительства – 995,4 тыс. кв. м.

Меньше всего жилья ввели в Мурманске (0,02 кв. м), Комсомольске-на-Амуре (0,08 кв. м) и Магадане (0,09 кв. м).

В среднем по России в пересчете на одного жителя в 2022 году ввели в эксплуатацию 0,701 кв. м жилья.

Наталья Решетняк

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