Семь краж из автомобилей с рекламой строительных услуг совершил житель Удмуртии

В столице Удмуртии перед судом предстал местный житель, которого обвинят в семи эпизодах кражи (ч. 1 ст. 158 УК РФ). Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, «жертвами» преступлений становились автомобили, оклеенные рекламой строительных услуг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В частности, по данным следствия, наружная реклама привлекала вора тем, что внутри автомобилей может находиться строительное оборудование и инструменты. Всего из семи транспортных средства мужчина похитил различное имущество на сумму 150 тыс. руб. В числе украденного оказались сварочные аппараты и молотки.

Собственникам вернули часть похищенного имущества на сумму свыше 110 тыс. руб. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы за совершение одного эпизода кражи.