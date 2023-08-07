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Семь краж из автомобилей с рекламой строительных услуг совершил житель Удмуртии

В столице Удмуртии перед судом предстал местный житель, которого обвинят в семи эпизодах кражи (ч. 1 ст. 158 УК РФ). Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, «жертвами» преступлений становились автомобили, оклеенные рекламой строительных услуг.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В частности, по данным следствия, наружная реклама привлекала вора тем, что внутри автомобилей может находиться строительное оборудование и инструменты. Всего из семи транспортных средства мужчина похитил различное имущество на сумму 150 тыс. руб. В числе украденного оказались сварочные аппараты и молотки.

Собственникам вернули часть похищенного имущества на сумму свыше 110 тыс. руб. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы за совершение одного эпизода кражи.

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