Тамбовского предпринимателя будут судить за хищение муниципального имущества

В Тамбовской области прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу генерального директора ООО «Комплексные коммунальные системы» Олега Утешева. Как рассказали в ведомстве, его обвиняют в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями (ч. 4 ст. 33, ч. 2 ст. 285 УК РФ).

Следствие считает, что в период с мая 2016 года по январь 2020-го Олег Утешев противоправно завладел ликвидным муниципальным имуществом ДК «Авангард», стоимостью свыше 28 млн руб. Тем самым он причинил муниципальному образованию имущественный ущерб. Эпизод с подстрекательством связан с бывшим главой Мичуринска, которого осудили за злоупотребления, повлекшие отчуждения имущества в пользу предпринимателя.

Дело будет передано в Мичуринский горсуд. На имущество обвиняемого наложен арест.

Владимир Зоркий