В Полевском простятся с 41-летним мобилизованным, погибшим в зоне СВО

В Полевском (Свердловская область) пройдет прощание с 41-летним военным Михаилом Трофимовым, погибшим в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. В конце сентября 2022 года он был призван в рамках частичной мобилизации, после чего его отправили в 21 отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду.

В июле этого года бригада вела активные оборонительные бои за удержание и захват важных оборонительных позиций противника на Сватовском операционном направлении ЛНР. 26 июля Михаил Трофимов, будучи наводчиком стрелкового отделения, находился возле населенного пункта Райгородок. В тот день он получил множественные осколочные ранения в результате артиллерийского и минометного обстрела со стороны противника.

Михаил Трофимов родился в Полевском в 1982 году. В 2000 году он окончил Полевское профессионально-техническое училище. Впоследствии в течение двух лет проходил военную службу по призыву в должности пулеметчика. Находясь в запасе, проходил военные сборы. До СВО работал бригадиром на ОАО «Северский трубный завод».

Прощание с уральцем состоится сегодня, 7 августа, в 13:00 в ритуальном зале на пер. Больничный, 13. Затем его похоронят на южном кладбище.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

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