Четыре человека перевернулись в лодке на реке Кама в Удмуртии

В Каракулинском районе Удмуртии около деревни Чеганда на акватории реки Кама перевернулась лодка «Прогресс-4». На борту плавсредства находилось четверо взрослых людей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

В момент происшествия на берегу смотрел в бинокль очевидец. Заметив инцидент, он незамедлительно сел в лодку и направился к людям, после чего загрузил их в плавсредство и доставил к берегу.

Отмечается, что на людях были надеты спасательные жилеты. Причиной инцидента стал маневр, при выполнении которого лодка опрокинулась.