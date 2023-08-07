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Четыре человека перевернулись в лодке на реке Кама в Удмуртии

В Каракулинском районе Удмуртии около деревни Чеганда на акватории реки Кама перевернулась лодка «Прогресс-4». На борту плавсредства находилось четверо взрослых людей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

В момент происшествия на берегу смотрел в бинокль очевидец. Заметив инцидент, он незамедлительно сел в лодку и направился к людям, после чего загрузил их в плавсредство и доставил к берегу.

Отмечается, что на людях были надеты спасательные жилеты. Причиной инцидента стал маневр, при выполнении которого лодка опрокинулась.

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