Краснодарцев призвали экономить электроэнергию из-за жары

Власти Краснодара призвали жителей города экономнее расходовать электроэнергию в жаркие дни из-за высокой нагрузки на энергосистему. Соответствующее объявление размещено в Telegram-канале в Единой дежурно-диспетчерской службы города.
Фото: pxhere.com
«Просим перейти в режим экономии электроэнергии … Не создавайте дополнительную нагрузку на электросети», — говорится в публикации.
Согласно прогнозу научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в Краснодарском крае и еще девяти регионах страны до вторника ожидается экстремально высокая температура воздуха.
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