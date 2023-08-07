Краснодарцев призвали экономить электроэнергию из-за жары

Власти Краснодара призвали жителей города экономнее расходовать электроэнергию в жаркие дни из-за высокой нагрузки на энергосистему. Соответствующее объявление размещено в Telegram-канале в Единой дежурно-диспетчерской службы города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

«Просим перейти в режим экономии электроэнергии … Не создавайте дополнительную нагрузку на электросети», — говорится в публикации.

Согласно прогнозу научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в Краснодарском крае и еще девяти регионах страны до вторника ожидается экстремально высокая температура воздуха.

Наталья Решетняк

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