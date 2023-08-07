Бастрыкин взял на контроль дело о смерти в Екатеринбурге мальчика, которому полгода не могли поставить диагноз

Глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль дело о гибели в Екатеринбурге шестилетнего мальчика, которому врачи на протяжении полугода на могли поставить точный диагноз. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Доклад о ходе следствия и установленных обстоятельствах должен будет представить и. о. руководителя свердловского СУ СКР Анатолий Надбитов.

Ранее СМИ сообщали, что неизвестная болезнь у мальчика из поселка Арти появилась в декабре прошлого года. После этого его неоднократно госпитализировали в различные медучреждения Свердловской области, в том числе в Областную детскую клиническую больницу (ОДКБ) в Екатеринбурге. Однако, несмотря на лечение, ребенку не становилось лучше.

Летом мальчику вновь стало хуже и его положили в больницу. По информации СМИ, 22 июня его перевели в ОДКБ и положили сначала в педиатрическое отделение, а потом в кардиоревматологическое. На следующий день ребенок скончался. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 2 ст. 109 УК РФ).

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