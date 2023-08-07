Вильфанд: на Кубани ожидается экстремальная жара и опасное УФ-излучение

В Краснодарском крае и еще девяти регионах страны до вторника включительно прогнозируют жару до 40-43 градусов. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

«На юге европейской части России будет очень высокая температура, экстремально высокая… В Краснодарском крае прогнозируется 39-40 градусов»,— отметил господин Вильфанд.

По его данным, до 42 градусов поднимутся столбики термометров в Ростовской, Астраханской и Волгоградской областях, а также Ставрополье. Жарче всего будет в Калмыкии – до 43 градусов. До 37 градусов будет в Белгородской, Тамбовской, Курской, Орловской и Рязанской областях.

Кроме того, в Гидрометцентре предупреждают жителей юга России об очень высоком ультрафиолетовом индексе в эти дни. Роман Вильфанд рекомендует не находиться под солнечными лучами в полдень, а при выходе на улицу надевать светлую одежду с длинным рукавом, головные уборы и солнцезащитные очки.

Наталья Решетняк

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