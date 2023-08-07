Главные новости к утру 7 августа

Участники консультаций по Украине в Джидде по итогам мероприятия договорились продолжить обмен мнениями, передает государственное Саудовское агентство печати. Другие итоги официально не приводятся. О встрече, на которую не позвали РФ

Ассоциация банков России направила письмо в ЦБ с просьбой разъяснить отдельные положения о цифровом рубле, узнал «Ъ». Они уточняют, является ли цифровой рубль третьей формой денег или безналичной валютой. О письме

Нигер закрыл воздушное пространство из-за угрозы военной интервенции. Мятежники пообещали, что любая попытка вторжения получит «энергичный и немедленный ответ». На этом фоне Франция приостановила помощь Буркина-Фасо, которая поддержала мятежников Нигера.

Четыре сирийских военнослужащих погибли во время ударов израильских военно-воздушных сил по окрестностям Дамаска. Еще четыре солдата пострадали. Об этом сообщило Минобороны Сирии.

В иске об обращении в доход государства акций АО «Метафракс Кемикалс» утверждается, что завод незаконно приватизировали, а затем продали Дмитрию Рыболовлеву, узнал «Ъ». АО «Метафракс Кемикалс» — одно из крупнейших в РФ предприятий по производству метанола. Об иске

О предстоящих 7 августа важнейших событиях — в анонсах «Ъ».