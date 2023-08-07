Врачи и фармацевты вновь стали самыми дефицитными специалистами в Свердловской области

В июле в Свердловской области вновь зафиксировали серьезную нехватку кадров. Наиболее дефицитными специалистами стали повара, фармацевты и врачи, среди которых на одну вакансию приходится всего 0,8 резюме. Кроме того, по данным исследования hh.ru, другими специальностями, где резюме открыто меньше, чем вакансий стали сварщики и слесари (по 0,9 резюме).

В рейтинг наиболее дефицитных профессионалов также вошли токари (1,0 резюме на вакансию), автослесари (1,1), дворники, разнорабочие, прорабы, уборщики, администраторы магазинов (по 1,2), маляры и операторы call-центров (по 1,3), электромонтажники (1,4).

«Показательно, что почти все специализации, вошедшие в топ-15 наиболее дефицитных, относятся к большой профессиональной группе рабочего и производственного персонала. Предприятия региона остро нуждаются в синих воротничках, сегодня эту категорию вполне можно назвать производственной элитой, в том числе и с точки зрения предлагаемых зарплат»,— отметила директор hh.ru Урал Оксана Сидлецкая.

Напомним, повара, врачи и фармацевты становятся самыми дефицитными специалистами уже несколько месяцев подряд. Из-за нехватки кадров в Свердловской области вырос диапазон зарплат, который в июне-июле составил от 42,1 тыс. до 91,9 тыс. руб.

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