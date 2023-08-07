На юге России ожидается экстремально высокая температура

Гидрометцентр прогнозирует температуру воздуха выше +40°C в ряде регионов на юге России. Высокие показатели также ожидаются в южных регионах Центрального федерального округа.
«На юге европейской части России будет очень высокая температура, экстремально высокая в ближайшие дни»,— сказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ТАСС.
В каких регионах ожидается высокая температура:
- Краснодарский край — 39–40°C;
- Ростовская, Астраханская, Волгоградская области, Ставрополье — 40–42°C;
- Калмыкия — до 43°C;
- Белгородская, Тамбовская, Курская, Орловская, Рязанская области — 36–37°C.
Гидрометцентр прогнозирует в этих регионах очень высокий ультрафиолетовый индекс в ближайшие дни. Господин Вильфанд рекомендовал в полуденные часы не находиться под солнечными лучами, носить солнечные очки, одежду с длинным рукавом и головные уборы.