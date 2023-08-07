На юге России ожидается экстремально высокая температура

Гидрометцентр прогнозирует температуру воздуха выше +40°C в ряде регионов на юге России. Высокие показатели также ожидаются в южных регионах Центрального федерального округа.

«На юге европейской части России будет очень высокая температура, экстремально высокая в ближайшие дни»,— сказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ТАСС.

В каких регионах ожидается высокая температура:

Краснодарский край — 39–40°C;

Ростовская, Астраханская, Волгоградская области, Ставрополье — 40–42°C;

Калмыкия — до 43°C;

Белгородская, Тамбовская, Курская, Орловская, Рязанская области — 36–37°C.

Гидрометцентр прогнозирует в этих регионах очень высокий ультрафиолетовый индекс в ближайшие дни. Господин Вильфанд рекомендовал в полуденные часы не находиться под солнечными лучами, носить солнечные очки, одежду с длинным рукавом и головные уборы.

Леонид Уварчев