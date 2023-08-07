В истребитель Су-57 внедрен новейший комплекс цифровой связи

Новейший комплекс бортовых средств цифровой связи внедрен в истребитель пятого поколения Су-57, сообщила «Росэлектроника» (входит в «Ростех»). Комплекс был разработан входящим в компанию научно-производственным предприятием «Полет».

Применение комплекса позволит повысить качество передачи информации, сообщила «Росэлектроника» ТАСС. Утверждается, что разработку в перспективе можно будет использовать на любых летательных аппаратах, в том числе предыдущих поколений.

Комплекс работает в диапазонах высоких и очень высоких частот. Обладает повышенной помехо- и разведзащищенностью. В состав входят устройства помехоустойчивого кодирования и декодирования, приемник сигналов глобальных навигационных спутниковых систем и шина цифровой обработки сигналов и синхронизации.

Леонид Уварчев