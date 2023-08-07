В Санкт-Петербурге задержан мужчина, бросивший в подростков страйкбольную гранату

В Удельном парке в Санкт-Петербурге мужчина бросил в толпу подростков страйкбольную гранату с перцовым газом. 19-летний подозреваемый задержан, сообщило главное управление МВД по Санкт-Петербургу.

Нападение было совершенно на поклонников субкультуры фурри (интересуются искусством, связанным с антропоморфными животными). Как передает «Фонтанка» со ссылкой на очевидцев, мужчина в балаклаве успел выдернуть чеку, но подростки смогли его повалить, после чего произошел взрыв.

Участники встречи сами передали подозреваемого полиции. Утверждается, что взорвавшаяся страйкбольная граната повредила нападавшему палец. О других пострадавших не сообщалось.