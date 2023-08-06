Главные новости за 6 августа. Кубань, Крым, Адыгея

Полиция выясняет причины и обстоятельства массового ДТП в Темрюкском районе, в котором погибли четыре человек и еще трое получили различные травмы.

Прокуратура начала проверку по факту пожара в ангаре в селе Эсто-Садок, в результате которого пострадал один человек. При этом площадь пожара составляла всего 20 кв.м.

ВСУ нанесли ракетный удар в районе Чонгарского моста на севере Крыма. В результате мост получил повреждения. Движение автомобилей через Джанкой временно приостановили.

Глава Севастополя Михаил Развожваев сообщил, что в 100 метрах от пляжа «Любимовка» обнаружили морскую мину. Позже выяснилось, что тревога ложная.

На заброшенной стройке в Краснодаре с высоты третьего этажа упал семилетний мальчик. По предварительной версии, у него закружилась голова и он сорвался.