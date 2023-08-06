В Сочи при пожаре на Красной Поляне пострадал один человек

Прокуратура Адлерского района начала проверку по факту пожара в складском помещении в селе Эсто-Садок, в результате которого пострадал один человек. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Кубани.

По информации ГУ МЧС по Краснодарскому краю, сообщении о возгорании поступило 6 августа в 10:58. Приехавшие на месте пожарные выяснили, что на улице Эстонской горит ангар. В 11:25 сотрудники МЧС смогли локализовать его на площади 20 кв.м, а в 11:50 – полностью потушили. При этом, ведомство утверждало, что погибших и травмированных нет.

В прокуратуре Краснодарского края сообщили, что пострадавшим оказался сотрудник курорта. Его доставили в городскую больницу №3. Ему оказана необходимая помощь, жизни пострадавшего ничего не угрожает.

Александр Орлов

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