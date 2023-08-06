Четыре человека погибли и трое пострадали в массовом ДТП в Темрюкском районе

Полиция выясняет причины и обстоятельства массового ДТП в Темрюкском районе, в котором погибли четыре человек и еще трое получили различные травмы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия ДТП в Темрюкском районе

Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю Последствия ДТП в Темрюкском районе

Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю

Авария произошла на 16 км трассы Тамань – Веселовка. По предварительной версии, водитель Chery Amulet выехал на встречную полосу и столкнулся с тремя автомобилями — Toyota RAV4, Hyundai Solaris и Hyundai Elantra.

В результате аварии погибли водитель и пассажир Chery, а также водитель и пассажир Hyundai Elantra. Травмы получили три человека, в том числе девочка 16 лет.

Александр Орлов

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