В Забайкалье задержали напавшего на бойца, потерявшего ногу в спецоперации

Одного из напавших в селе в Забайкальском крае на военного, потерявшего ногу в военной операции на Украине, задержали. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

Задержанный — мужчина 27 лет, его имя не приводится. Против него возбудили уголовные дела по признакам преступлений по ч.2 ст. 67 УК РФ (умышленные уничтожение повреждение имущества путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом) и ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью).

Накануне местные СМИ и сообщества во «Вконтакте» сообщили , что в кафе в Нерчинско-Заводском округе в Забайкальском крае произошла драка двух компаний местных жителей. Утверждалось, что мужчину, потерявшего в ходе боевых действий ногу, избивали два человека, остальные шесть участников компании их «подбадривали». Пострадавшего пытался защитить еще один участник военной операции, у которого также ампутирована нога. Он отдыхал в кафе вместе с избитым мужчиной.

Пострадавшего госпитализировали. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту повреждения автомобиля пострадавшего (ч. 1 ст. 167 УК РФ). В управлении МВД по Забайкальскому краю сообщали, что полиция установила и опросила всех участников конфликта.

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