Чонгарский мост на севере Крыма оказался поврежден после ракетного удара

ВСУ нанесли ракетный удар в районе Чонгарского моста на севере Крыма. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Сальдо Фото: Владимир Сальдо

По его словам, зафиксировано одно попадание, часть ракет удалось сбить силами ПВО. Жертв нет, но оказалось повреждено дорожное полотно автомобильного мост. Господин Аксенов заявил, что ремонтные работы уже начались.

По данным врио главы Херсонской области Владимира Сальдо, удар был нанесен ракетами Storm Shadow, которые были переданы Украине Великобританией. Господин Сальдо утверждает, что одна из ракет попала в местную поселковую школу. Он также опубликовал фотографии с моста, на которых видна пробоина в дорожном полотне.

По информации минтранса Крыма, объезд осуществляется через Красноперекопск (грузовые автомобили) и Армянск (легковые машины и автобусы). Работа пропускного пункта в Джанкое временно приостановлена.

«Объекты транспортной инфраструктуры и предприятия транспортной отрасли региона работают в штатном режиме. Движение по Крымскому мосту и керченской паромной переправе также осуществляется в штатном режиме», — добавили в министерстве.

Александр Орлов

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