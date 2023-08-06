В Славянском районе закрыли автомобильный мост в районе села Ачуево

Администрация Славянского района закрыла для движения мост в районе села Ачуево. Об этом в телеграм-канале написал глава муниципалитета Роман Синяговский.

По его словам, такое решение принято из-за дальнейшего разрушения несущей конструкции моста. Жителям и гостям Славянского района рекомендуют при планировании поездок учитывать сложившуюся ситуацию и выбирать альтернативный маршрут движения.

Мост уже закрывали для движения из-за разрушения пролетной балки с правой стороны, сообщала 17 июля администрация Славянского района. Через два дня движение разрешили, но оно было доступно только по одной из полос в режиме реверсивного движения. Грузоподъемность автомобилей была ограничена 25 тоннами

Прокуратура Краснодарского края 19 июля сообщила о начале проверки по факту просадки дорожного полотна на мосту.

Александр Орлов

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