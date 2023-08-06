В Ярославле состоялся экологический праздник «Зеленая Система»

В Ярославле 6 августа около ТРЦ «Фреш» прошел экологический праздник «Зеленая Система», на котором жители познакомились с экопривычками, узнали, как жить экологично и сдали вторсырье, сообщили «Ъ-Ярославль» в благотворительном фонде «Система».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экологический праздник в Ярославле

Фото: БФ «Система» Экологический праздник в Ярославле

Фото: БФ «Система»

Посетители смогли сдать в пункт приема вторичных ресурсов платик, макулатуру, текститль, стекло и батарейки. Все сданное вторсырье отправится на переработку. У участников также была возможность посчитать свой «экологический след» и найти способ уменьшить его с помощью цифровой игры. Помимо прочего гости смогли обменяться вещами: книгами, посудой, растениями. Каждый желающий мог принести корм для подопечных приюта бездомных кошек «Артемида» и мини-приюта «С мечтой о доме».

«Мы стремимся развивать волонтерское движение, большую эффективную систему добрых дел, а забота о природе часто получает отклик в сердцах сотрудников и членов их семей»,— рассказала Лариса Пастухова, президент Благотворительного фонда «Система».

Большой экологический праздник в Ярославле – часть Всероссийского экопросветительского проекта «Зеленая Система», который охватит 10 регионов России 40 мероприятиями. Организаторы стремятся популяризовать практику раздельного сбора мусора и ответственного отношения к окружающей среде. В проекте принимают участие БФ «Система», фонд ЭРА, а также Движение ЭКА.

Милана Бурова