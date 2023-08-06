Прокуратура начала проверку из-за падения ребенка на заброшенной стройке

Прокуратура Кубани начала проверку по факту падения семилетнего ребенка с третьего этажа на заброшенной стройке в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ведомство уточнило, что инцидент произошел днем 5 августа. По предварительной версии, мальчик подошел к краю плиты и сорвался вниз, упав спиной на камни. Ранее сообщалось, что у него закружилась голова от высоты, поэтому он и упал. Друзья мальчика не смогли спуститься самостоятельно, им помогли специалисты МЧС.

Сейчас пострадавший ребенок госпитализирован, его жизни ничего не угрожает. В прокуратуре отмечают, что семья мальчика полная, на учете не состояла.

«В ходе проверки органами прокуратуры будет установлен собственник объекта незавершенного строительства и правообладатель земельного участка для оценки принятия достаточных мер к предотвращению проникновения на территорию посторонних граждан, в том числе детей, после чего принят весь спектр мер прокурорского реагирования»,— заявили в прокуратуре Краснодарского края.

Александр Орлов

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