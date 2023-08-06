На Кубани энергетики отремонтировали 10 ключевых подстанций на юго-западе

Энергетики Краснодарского края завершили ремонт 10 ключевых подстанций юго-западного энергорайона. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Краснодарского края Фото: администрация Краснодарского края

По словам врио министра ТЭК и ЖКХ Вячеслава Шапочника, всего эти подстанции питали 300 тыс. жителей и десятки социальных объектов в пригородах Анапы, Геленджика, Новороссийска, Абинского и Крымского районов. «Это повысит надежность электроснабжения потребителей в условиях роста нагрузок, даст возможность для присоединения новых абонентов»,— подчеркнул руководитель ведомства.

По информации властей, специалисты отремонтировали силовые трансформаторы, заменили устаревшее оборудование на современное. Также были капитально отремонтированы высоковольтные линии электропередачи протяженностью около 9 км, заменены опоры и изоляторы. Помимо этого, энергетики привели в порядок 25 трансформаторных подстанций и расчистили более 17 га просеки вдоль ЛЭП.

Власти Кубани 20 июля сообщили, что с начала года в Тимашевском, Приморско-Ахтарском, Каневском, Брюховецком и Калининском районах Краснодарского края энергетики компании «Россети Кубань» отремонтировали более 165 км линий электропередачи.

Александр Орлов

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