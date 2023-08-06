В Геленджике загорелся лес из-за обрыва ЛЭП

В Геленджике тушат лесной пожар в районе поселка Светлый. Об этом сообщает краевой лесопожарный центр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр» Фото: ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр»

По информации ведомства, в 11:10 система раннего обнаружения лесных пожаров «Лесохранитель» зафиксировала задымление. Приехавшие на место специалисты установили, что площадь лесного пожара составляет около 0,5 га. По предварительной версии, его причиной стал обрыв высоковольтной линии электропередачи.

Сейчас тушение лесного пожара продолжается, в 12:40 его удалось локализовать. На месте работает лесопожарная бригада Геленджикского филиала лесопожарного центра в и работники Геленджикского лесничества. В общей сложности на тушении лесного пожара задействовано 13 человек и 4 единицы техники.

С 5 по 7 августа на Черноморском побережье действует предупреждение о высокой пожароопасности четвертого класса. В связи с этим администрация Геленджика просила жителей и гостей курорта соблюдать меры предосторожности и не разводить костры на природе.

Александр Орлов

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram