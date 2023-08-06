В Сочи восстановили водоснабжение микрорайона Министерские озера

Специалисты сочинского водоканала переключили на резервные линии водоснабжения жителей микрорайона Министерские озера, у которых возникли перебои с водой. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сочинский водоканал Фото: Сочинский водоканал

Сейчас подача воды полностью восстановлена, отмечают в водоканале. Работы по восстановлению продолжались в круглосуточном режиме и осложнялись несколькими факторами. Среди них — обширность опорожненной системы водоснабжения, необходимость ее наполнения в плавном режиме и завоздушивание, которое специалисты сетевой организации устраняли до утра.

Проблемы с водоснабжением микрорайона Министерские озера в Сочи возникли 5 августа из-за строителей, повредивших магистральный водовод. Выяснилось, что они проводили работы, не согласованные с ресурсоснабжающей организацией.

Александр Орлов

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