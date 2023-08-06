Глава военной разведки Украины Буданов ответил фразой «все в порядке» на вопрос о здоровье

Руководитель главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью болгарскому телеканалу bTV ответил на вопрос о своем самочувствии. В июне госагентство «РИА Новости» сообщало, что на Украине «расходится новость о гибели главы военной разведки», а затем со ссылкой на источники написало о его тяжелом ранении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кирилл Буданов

Фото: Valentyn Ogirenko/File Photo, Reuters Кирилл Буданов

Фото: Valentyn Ogirenko/File Photo, Reuters

Телеведущая bTV в конце интервью сказала: «Хочу спросить вас — о вашем здоровье много говорят. Как вы? Вы чего-то боитесь?» «Я совершенно не беспокоюсь о своем здоровье, поверьте, все в порядке. Большинству людей, переживающих и находящихся в РФ, могу ответить словами классика из прошлого: "Не дождешься"»,— ответил господин Буданов.

Телеканал опубликовал выдержки из интервью на своем сайте. В кадре Кирилл Буданов сидит в строгом костюме. В беседе он признал, что наступление ВСУ идет сейчас «сложно», и связал это с оборонительными укреплениями России. Он также высказался о выходе РФ из зерновой сделки. По его словам, Украина продолжит поставлять зерно своим контрагентам.

На следующий день после публикации «РИА Новости» о тяжелом ранении господина Буданова, 16 июня, представитель управления разведки Минобороны Андрей Юсов сообщил, что руководитель ведомства «в прекрасном здоровье» и «весь в работе», однако никаких видеодоказательств представлено не было.

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