Власти Украины сообщили о трех погибших в результате обстрелов 5 и 6 августа

Вечером 5 августа и утром 6 августа власти Украины сообщили об обстрелах Харьковской, Сумской, Хмельницкой, Херсонской и Черкасской областей, в результате которых в общей сложности погибли три человека, пострадали девять человек.

Вечером 5 августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram-канале, что снаряд попал в центр переливания крови в городе Купянске Харьковской области. Глава Харьковской обладминистрации Олег Синегубов уточнил в Telegram, что центр находится в селе Кругляковка Купянского района. В результате обстрела в здании начался пожар, погибли двое мужчин, еще четверо получили ранения. Кроме того, в результате обстрела Купянска пострадал гражданский 55-летний мужчина, заявил господин Синегубов.

Пресс-служба военной администрации Сумской области сообщила в Telegram о гибели мирного жителя в результате обстрела вечером 5 августа. По информации местных властей, обстрелам подверглись 13 населенных пунктов области.

О четырех пострадавших в результате вечерних обстрелов сообщил глава Херсонской областной администрации Александр Прокудин. Кроме того, снаряды попали в Хмельницкую область, повреждены частные дома, автовокзал и коммунальное заведение культуры, сообщил в Telegram глава региона Сергей Тюрин.

Сегодня утром, 6 августа, глава Харьковской обладминистрации заявил, что обстрелу подвергся Харьков. Информация о пострадавших не поступала. По словам господина Синегубова, за последние сутки под обстрел также попали населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов области.

Воздушные силы Украины в Telegram сообщили, что в общей сложности с вечера 5 августа по утро 6 августа по украинской территории было выпущено 70 средств воздушного нападения (ракет, артиллерийских снарядов и дронов). Из них украинская ПВО ликвидировала 30 ракет и 25 беспилотников, утверждает ведомство.

В сегодняшней сводке о ходе проведения военной операции Минобороны России сообщило об ударах в районах населенных пунктов Староконстантинов Хмельницкой области и Дубно Ровенской области. По данным Минобороны РФ, там находились авиационные базы ВСУ, все объекты поражены.

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