В Краснодаре семилетний мальчик упал с третьего этажа на заброшенной стройке

Полиция проводит проверку по факту падения семилетнего ребенка с третьего этажа заброшенного недостроенного дома на улице Восточно-Кругликовской. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По информации правоохранительных органов, ребенок вместе с друзьями играл на заброшенной стройке, у него закружилась голова и он сорвался вниз. С многочисленными травмами мальчика доставили в больницу.

В Единой дежурно-диспетчерской службе Краснодара сообщают, что остальные дети не смогли выбраться из недостроя самостоятельно. Спасатели помогли им спуститься и провели разъяснительную беседу.

Александр Орлов

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