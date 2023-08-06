Воронежский «Факел» уступил калининградской «Балтике» в третьем туре РПЛ

В рамках третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) воронежский ФК «Факел» уступил в выездном матче калининградской «Балтике» - 1:2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Счет уже на восьмой минуте открыли гости, но не в те ворота. После удара в штрафную «Факела» полузащитника хозяев Максима Кузьмина мяч неудачно срезал игрок обороны воронежцев Василий Черов. Голкипер Александр Беленов к этому моменту уже упал в другой угол ворот и только развел руками.

Однако воронежцы очень быстро пришли в себя: в результате одной из атак форвард Хызыр Аппаев перевел мяч на правый фланг, его подхватил Черов и в касание навесил в штрафную, где красивый удар впадении головой удался хавбеку Вячеславу Якимову. Уже на 14-й минуте счет на табло стал равный. Однако в самом начале второго тайма гости вновь пропустили и уже не смогли вернуться в игру.

С нулем очков подопечные Вадима Евсеева остаются на последнем месте в таблице. Матч следующего тура РПЛ «Факел» вновь проведет в гостях. 13 августа команда отправится в Санкт-Петербург к действующему чемпиону страны «Зениту».

Почему «Факел» при атакующей игре крупно уступил столичному «Локомотиву», читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Владимир Зоркий